Quer doar seu corpo para universidades? Só com autorização; saiba como

Depois de conversar com familiares e consolidar a decisão, é preciso entrar em contato através do telefone 71 3283-8888 ou e-mail [email protected] para que todos os detalhes sejam explicados. Ainda é preciso solicitar o “Termo de Intenção de Doação Voluntária”, que deverá ser preenchido por duas testemunhas e reconhecido em cartório. O procedimento é o mesmo para quem desejar doar o corpo de algum familiar.

Não existem gastos para a família durante o processo e não são aceitos corpos com peso igual ou superior a 100 quilos, por questões de armazenamento, ou cuja causa do óbito seja por morte violenta ou doenças infectocontagiosas.

A identificação dos doadores e todas as informações fornecidas permanecerão em sigilo e serão armazenadas no banco de dados do Programa de Doação Voluntária de Corpos da instituição. A doação voluntária do próprio corpo em vida é garantida pela Lei 10.406/02. Confira as principais dúvidas sobre o assunto: