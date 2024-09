JORNALISMO

CORREIO vence todos os prêmios de fotojornalismo do Prêmio Sebrae

O jornal também ganhou o prêmio principal na categoria "Texto"

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 23:55

A 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo teve o CORREIO como destaque. O jornal venceu todos os prêmios na categoria "Fotojornalismo", além de conquistar o primeiro lugar na categoria "Texto". É a terceira edição consecutiva que um fotógrafo do jornal vence o prêmio máximo do Sebrae.

A premiação dos 1°, 2° e 3° colocados de todas as categorias foi entregue na noite desta terça-feira (10), em evento realizado no bairro do Costa Azul. Foram condecoradas reportagens em texto, vídeo, áudio e fotografia, além de um prêmio para trabalhos universitários.

"Esse trabalho foi muito bacana. Quando voltamos da rua com as fotos, já havia uma expectativa do trabalho ser premiado. Eu fico muito feliz de ter esse trabalho reconhecido, porque a gente se dedica todo dia, fazendo com responsabilidade e com respeito às fotografadas”, disse Marina.

“A iniciativa é muito representativa para a categoria. Esse prêmio agregou a equipe ao ponto de que hoje todo mundo produz alguma coisa pensando na premiação, algo que não acontecia há alguns anos. A equipe inteira teve trabalhos classificados e no fim levamos todos os prêmios”, afirmou Sora Maia.

“É o meu primeiro prêmio depois de formada e, com certeza, é um estímulo. Fazer jornalismo é difícil, é uma profissão de muitas pancadas, então prêmios como esse lembram que a profissão também é de afagos. E dão visibilidade para o bom jornalismo, lembram à sociedade da grandiosidade e da qualidade do que jornalistas produzem. Somos muitos e somos muito bons. Tem muita coisa de qualidade sendo feita e isso precisa de visibilidade”, declarou Carol.

Ao todo, 15 reportagens do CORREIO foram selecionadas para a fase final do prêmio. O Sebrae anunciou os cinco finalistas de cada categoria nesta terça-feira (10). O jornal também esteve na final da categoria “Jornalismo em Áudio”, com o podcast “Conheça startup nordestina que criou tecnologia que trata água com luz solar em comunidades”, criado pela jornalista Isis Cedraz e realizado em parceria com o editor de mídias Jorge Gauthier.

Confira a lista com os vencedores:

Fotojornalismo

1- Na rua, na régua, na henna: beco na Avenida Sete é salão de beleza a céu aberto - Marina Silva (CORREIO)

2- Guardiãs da Cura - Sora Maia (CORREIO)

3- A Língua do Negócio - Marina Silva (CORREIO)

Jornalismo em Texto

1- Cura que vem do quintal: conheça tradição das mulheres do Quilombo Cangula - Carolina Cerqueira (CORREIO)

2- Como agroflorestas adaptadas à Caatinga estão transformando o semiárido em comida - Xavier Bartaburu (Mongabay)

3- Recaatingamento: uma estratégia para salvar o semiárido da desertificação - Xavier Bartaburu (Mongabay)

Jornalismo em Áudio

1- Série Favela Empreendedora - Aline Damazio (Rádio Alba)

2- Empreendedores indígenas transformam arte e tradição em negócios - Thais Seixas (Rádio A Tarde FM)

3- O sonho em um Beju - André Luiz (Caraíbas FM)

Jornalismo em Vídeo

1- A força dos pequenos exportadores - Eduardo Oliveira (TV Bahia)

2- Riqueza de gerações: 6 décadas de histórias e transformações da Feira de São Joaquim - Laís Rocha (Grupo A Tarde)

3- Produção de amendoim no Recôncavo baiano: Agricultura familiar gera renda em Salvador Licia Fontenele (TV Aratu)

Jornalismo Universitário

1- Agricultura familiar e afro-vivências: memórias de quilombos da Chapada Diamantina - Ana Novaes - (Universidade do Estado da Bahia – Uneb)

2- São João na Bahia é símbolo de empreendedorismo - Murilo Trindade - (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Uesb)