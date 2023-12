Correios lançam selo comemorativo pelos 150 anos do Elevador Lacerda

Selo comemorativo pelos 150 anos do Elevador Lacerda. Crédito: Divulgação

Os Correios lançaram a Emissão Postal Comemorativa em homenagem ao Elevador Lacerda, que completou 150 anos, na última sexta-feira (8). A emissão já está disponível na loja virtual dos Correios, e tem tiragem de 120 mil selos. A folha possui 12 selos, com tarifa de R$2,45 cada selo, totalizando R$29,40.



A emissão traz uma vívida imagem do Elevador Lacerda por meio de uma fotografia panorâmica capturada do alto da cidade. Para formar a imagem, foi usado um se-tenant, isto é, quando selos diferentes unidos entre si intencionalmente formam um conjunto. O método traz o simbolismo de unir em dois selos a Cidade Alta e a Cidade Baixa, conectadas por esta estrutura monumental que é um dos principais cartões-postais de Salvador. Do lado esquerdo está a robusta construção localizada na Cidade Alta, e do lado direito, a torre com as cabines de elevadores que descem até o nível da Cidade Baixa.

História do elevador

Por causa do desnível da cidade, as pessoas se locomoviam usando longas escadarias e ladeiras íngremes, o que dificultava o dia a dia da população, tornando o uso de guindastes a única solução para o transporte de cargas em Salvador. Assim, o engenheiro baiano Antônio de Lacerda - idealizador e construtor do monumento - sugeriu a construção do elevador, que começou a ser construído em 1869 e levou quatro anos para ser concluído. Considerada uma notável realização da engenharia à época, a estrutura conta com duas torres e quatro elevadores e atravessa a Baía de Todos os Santos, ligando a Cidade Alta à Cidade Baixa, com vista para o Porto de Salvador. Ao longo dos anos, o Elevador Lacerda evoluiu de uma simples solução de transporte para um dos principais pontos turísticos da cidade. Milhares de turistas visitam o equipamento todos os anos para apreciar a vista panorâmica.