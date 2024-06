RETIRADA DE ENCOMENDAS

Correios seleciona lojas para atuar como Pontos de Coleta em Salvador e Lauro de Freitas

Podem se credenciar estabelecimentos do segmento de varejo, como farmácias, papelarias e lojas de conveniência. As cidades disponíveis para parceria do Ponto de Coleta são: Salvador e Lauro de Freitas.

Como se credenciar

O interessado deve cumprir condições exigidas pelos Correios para que qualidade da prestação do serviço seja mantida, como, por exemplo, ter espaço reservado para armazenar as encomendas e determinados equipamentos como smartphone e impressora, além de estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas.