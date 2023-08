Cosme de Farias: 458 alunos ficam sem aula após mortes em ação policial

Viaturas da polícia circulam por Cosme de Farias. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As portas dos colégios no bairro de Cosme de Farias amanheceram fechadas na manhã desta terça-feira (1°). Isso porque ao menos quatro instituições de ensino optaram pela suspensão das atividades após quatro homens morrerem em troca de tiros contra agentes da Polícia Militar (PM-BA), na rua Jaguari, na tarde de segunda-feira (31).

A Secretaria Municipal de Educação de Salvador (Smed) informou que as gestões das escolas municipais Lélis Piedade, Saturnino Cabral e Olga Figueiredo, suspenderam as atividades no turno matutino por conta do clima de insegurança que se formou no bairro após a mortes dos quatro suspeitos.

Com as três unidades fechadas, ao menos 458 alunos que estudam pela manhã ficaram prejudicados. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) também foi procurada para informar sobre suspensão de aulas, mas não retornou até o fechamento desta matéria.

No entanto, a reportagem apurou que o Colégio Estadual de Cosme de Farias, localizado no fim de linha do bairro, também suspendeu as atividades. Em frente ao colégio, um morador, que prefere não dizer o nome, contou que os estudantes que apareceram foram orientados a retornar para casa.

"Vieram até alguns desavisados, mas precisaram voltar porque não teve aula. Eles suspendem sempre que acontece esse tipo de coisa porque o medo é de que haja resposta por parte dos criminosos. Então, é até melhor mesmo porque boa parte já não iria comparecer. Eu, se sou pai, não deixo filho meu ir estudar nesse risco", falou