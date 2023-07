Quatro homens são mortos em troca de tiros com a PM em Cosme de Farias

Quatro homens foram mortos, na tarde desta segunda-feira (31), em uma troca de tiros com a Polícia Militar em Cosme de Farias, em Salvador. O caso aconteceu na rua Jaguarari, após moradores relatarem a presença de homens armados na região. Por conta da ação policial, os ônibus estão sem circular até o final de linha do bairro. Segundo a Polícia Militar, equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico realizavam a intensificação de patrulhamento na região, quando foram informados por populares de homens armados traficando drogas nas imediações.

Durante as buscas pelos suspeitos, os policiais militares se depararam com o grupo que efetuou disparos de armas de fogo. Houve o revide.

Ainda de acordo com a PM, após o confronto quatro suspeitos foram encontrados feridos e socorridos ao Hospital Geral do Estado, onde não resistiram aos ferimentos.

Por conta da ação policial, os ônibus não estão circulando até o final de linha do bairro. Segundo o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Messias Silva, o coletivos que atendem a região da Baixa do Tubo já foram retirados do itinerário completo. Os demais ônibus que atendem a parte alta do bairro também serão remanejados até que a situação de segurança no local seja novamente avaliada pelo sindicato. Não há previsão de retorno.