Costa do Sauipe vai ganhar parque aquático; saiba como será

Vista aérea do parque aquático. Crédito: Divulgação

Costa do Sauípe ganhará parque aquático Hot Park, no mesmo modelo que é sucesso em Goiás. No Litoral Norte baiano, o projeto foi batizado de Hot Park Baía das Tartarugas. O equipamento terá investimento de R$ 300 milhões.



Em uma área construída com mais de 70 mil m², o Hot Park Baía das Tartarugas contará com atrações nacionais e importadas, que estão em definição. Ele seguirá o mesmo padrão do Hot Park de Rio Quente, inaugurado em 1997, e recentemente eleito um dos melhores parques do mundo, pela segunda vez consecutiva, no prêmio Travellers’ Choice (TripAdvisor), e como um dos parques mais visitados do mundo, segundo relatório da Themed Entertainment Association (TEA).

A inauguração faz parte do plano da Aviva de integrar os destinos onde ficam seus complexos – Rio Quente, em Goiás, e Costa do Sauípe, na Bahia. Segundo Alessandro Cunha, CEO da Aviva, a fase de projeto já está avançada e as obras devem começar em 2024, com duração de até 36 meses.

A previsão é que fique pronta em 2027, com características semelhantes à unidade de Goiás, com água aquecida, no caso baiano, artificialmente. Além disso, hóspedes que ficarem dentro do complexo terão acesso incluído e ilimitado ao parque aquático, com opção também no formato Day Use, como já ocorre em Rio Quente.