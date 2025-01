SALVADOR

Cotae passa a emitir mais dois documentos online; saiba como fazer

Serviço começou na quarta-feira (8)

A Secretaria de Mobilidade (Semob), por meio da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae), começou na quarta-feira (8) a emitir, de forma virtual, mais dois documentos expedidos pela pasta. O Termo de Vistoria e os Ofícios para o Detran passam a ser emitidos por meio do sistema Salvador Digital .

Para facilitar o processo de aquisição destes documentos, os serviços de inspeção veicular, substituição de veículo e emplacamento particular – ou baixa do veículo –, que anteriormente exigiam agendamento prévio e presencial, agora poderão ser solicitados de forma digital.

Após o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), o autorizatário receberá o termo de vistoria e deverá se dirigir ao pátio de vistoria, nos Barris, e o Alvará de Circulação estará disponível na plataforma Salvador Digital em até 24h após a vistoria do veículo.

Os ofícios para o Detran serão concluídos na própria plataforma Salvador Digital, com a emissão do documento contendo assinatura digital, disponível para impressão. Para a coordenadora da Cotae, Luila Neves, o objetivo é facilitar o acesso dos autorizatários a estes documentos.

“Outros documentos já são disponibilizados de forma virtual, o que já é uma praticidade para os permissionários. Assim eles não precisam mais tirar um momento do seu dia de trabalho para vir aqui, podendo fazer isso de qualquer lugar, no momento em que lhe for mais conveniente”, explicou.