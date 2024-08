COM AGENDAMENTO PRÉVIO

Postos no interior da Bahia vão emitir a nova carteira de identidade a partir desta quinta-feira

A primeira via será gratuita para todos os cidadãos. Para emissão do novo documento são exigidas apenas as certidões de nascimento ou casamento. O formato atual da carteira de identidade terá validade até 2032. “Estamos ampliando os serviços para mais postos, mas reforçamos junto à população que não precisa pressa. Temos até 2032 para renovar as identidades”, explicou Ana Cecília Bandeira, Diretora-Geral da Polícia Técnica.