AMPLIAÇÃO DE POSTOS

Veja onde emitir a nova carteira de identidade em Salvador e Região Metropolitana

A emissão da Nova Carteira de Identidade (CIN) foi ampliada a partir desta quinta-feira (1º) em Salvador e em postos do SAC na Região Metropolitana.

Na capital, agora há emissão nos SAC dos shoppings Barra, Bela Vista e Shopping da Bahia, além dos postos do Comércio e Uruguai. Já na RMS, a emissão pode ser realizada em Camaçari e Lauro de Freitas. O atendimento da CIN já acontecia nos postos SAC Pituaçu e Salvador Shopping, na capital baiana.

Segundo o governo, haverá uma nova ampliação dos pontos a partir do dia 8 de agosto. Essa englobará os SAC Cajazeiras, Liberdade, Pau da Lima e Periperi, na capital; e também Candeias e Simões Filho (Shopping Multicenter Empresarial), na RMS.

No interior do estado, a Nova Carteira de Identidade só chegará a partir do dia 15 de agosto. Os primeiros postos serão SAC Feira I e II, Conquista I e II, Ilhéus, Irecê, Itabuna e Barreiras.