CIN

Seis cidades do interior da Bahia emitirão novo RG a partir da próxima semana

Quem mora no interior da Bahia poderá emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que vai substituir a emissão de Registro Geral (RG), a partir da próxima quinta-feira, dia 15 de agosto. Inicialmente, serão seis municípios interioranos contemplados: Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Irecê, Itabuna e Barreiras.

A ampliação da Carteira de Identificação Nacional (CIN) começou por cinco postos na capital e dois na Região Metropolitana de Salvador, no dia 1º deste mês: SAC Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia, Comércio e Uruguai, na capital; e Camaçari e Lauro de Freitas, na RMS.

Pituaçu e Salvador Shopping já emitiam a CIN anteriormente. Com isso, atualmente, 11 unidades fazem o atendimento em Salvador e quatro na RMS.

O agendamento para emissão da CIN é feito através do aplicativo ou do portal GOVBA (www.ba.gov.br) em todos os postos da rede que disponibilizem o serviço. A primeira via é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação.