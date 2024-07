IDENTIDADE

Mais postos SAC na Bahia passarão a emitir Novo RG em agosto

Os postos que vão incluir o serviço, no entanto, ainda não foram definidos, assim como a data oficial do lançamento. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Administração da Bahia (Saeb).

A primeira via será gratuita para todos os cidadãos e poderá ser solicitada pelo site ou aplicativo ba.gov.br . O novo documento será emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) através do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM).

O novo documento terá o cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação, e um QR Code para verificação de autenticidade do documento e dos dados do cidadão. A CIN terá validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.