CARTEIRA DE IDENTIDADE

Serviço de emissão de RG será realizado gratuitamente até a próxima sexta

Quem ainda não fez o Registro Geral (RG) poderá realizar o processo de forma gratuita no posto itinerante do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) instalado no segundo piso da loja Ferreira Costa, nos Barris. O atendimento acontece até a próxima sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de 100 fichas por dia.

Para fazer o RG é preciso apresentar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), foto 3x4 atualizada com o fundo branco ou fazer a foto na mesma hora, além de levar as certidões de nascimento original ou cópia autenticada legível e em bom estado de conservação. Para quem é casado, divorciado ou viúvo, apresentar as certidões de casamento ou de averbação do divórcio e de óbito. Os menores de 16 anos devem estar acompanhados de um representante legal.