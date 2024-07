NÃO PASSA NADA

Homem é flagrado ao furtar grades de metal que dividem BR-116 em Feira de Santana

Ele foi encaminhado junto com o material furtado à Central de Flagrantes da cidade

Um homem de 41 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) furtando defensas metálicas (gradis) às margens da BR-116, em Feira de Santana, no interior da Bahia. O suspeito foi detido nesta terça-feira (09).

Policiais rodoviários federais realizavam uma ronda no Km 428 da rodovia, quando avistaram um homem retirando os gradis de proteção que dividem a pista. Quando a equipe se aproximou, flagrou o homem tentando levar as grades.

Ele foi encaminhado junto com o material furtado à Central de Flagrantes. Ele poderá responder por furto, previsto no art. 155 do Código Penal.