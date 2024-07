PRISÃO

Suspeito de homicídio é preso em Itamaraju, no extremo-sul baiano

O crime ocorreu no distrito de Pirajá, zona rural do município

Um homem foi preso no município de Itamaraju, no extremo sul, após ser apontado como o responsável pela morte de Mateus Souza Santos, 21 anos. O crime aconteceu na noite de 1º de junho, quando Mateus foi assassinado a golpes de canivete no distrito de Pirajá, na zona rural do município.