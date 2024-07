EMISSÃO LENTA

Novo RG: Salvador tem apenas 140 vagas por dia e usuários reclamam

As buscas para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), também chamada de "novo RG", em Salvador, têm gerado reclamações dos usuários. A Secretaria da Administração da Bahia (Saeb) informou que são ofertadas por dia apenas 140 vagas, sendo 60 no SAC Pituaçu e 80 no SAC Salvador Shopping. Quem tenta agendar atendimento nesta quarta-feira (10) não encontra datas disponíveis.

A falta de datas gerou reclamações nas redes sociais. "Não tem mais vaga para tirar a primeira via do novo RG aqui na Bahia. Demorou sei lá quantos meses para implementar", criticou um baiano no X/Twitter. A Bahia ficou entre os três últimos estados brasileiros a emitir o documento, junto com Roraima e Amapá. Inicialmente a previsão era para iniciar no dia 1º de junho, mas a extensão do prazo ocorreu devido a um atraso na integração do Sistema de geração do QR Code da nova carteira.