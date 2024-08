CAPITAL E RMS

Postos para emissão do novo RG são ampliados a partir desta quinta (8)

A Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que vai substituir a emissão de Registro Geral (RG), será emitida em mais postos SAC na Bahia a partir desta quinta-feira (8). O novo RG passará a ser emitido no SAC Cajazeiras, Liberdade, Pau da Lima e Periperi, na capital; e também Candeias e Simões Filho (Shopping Multicenter Empresarial), na Região Metropolitana.

No interior do Estado, o início é a partir de 15 de agosto, nos postos SAC Feira I e II, Conquista I e II, Ilhéus, Irecê, Itabuna e Barreiras.

A ampliação da Carteira de Identificação Nacional (CIN) começou por cinco postos na capital e dois na RMS, no dia 1º deste mês: SAC Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia, Comércio e Uruguai, na capital; e Camaçari e Lauro de Freitas, na RMS.

O agendamento para emissão da CIN é feito através do aplicativo ou do portal GOVBA (www.ba.gov.br) em todos os postos da rede que disponibilizem o serviço. A primeira via é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação.