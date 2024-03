SAÚDE

Covid-19: Bahia registra cinco mortes por semana em 2024

Além disso, não há como calcular a real taxa de incidência da doença caso as pessoas não realizem o teste. Com a vacinação e os sintomas brandos, a maioria das pessoas não está fazendo mais testes de Covid. “É importante que esses pacientes sejam monitorados e que tenhamos uma avaliação real da quantidade de pacientes”, afirma a médica infectologista Áurea Paste, coordenadora da residência de Infectologia do Instituto Couto Maia (Icom).

De acordo com o último Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), divulgado na segunda-feira (11), 7.614 casos de Covid-19 foram notificados em 2024. Do total, mais de 51% são de pessoas com idade entre 20 e 49 anos. A falta de testagem é justamente o que justifica esse número, segundo Áurea Paste.