PRA BUTECAR

Coxinha de rabada e bolinho de caranguejo: veja os 59 pratos do Comida di Buteco

Com preço fixo de R$ 35, concurso reúne novatos e veteranos em disputa saborosa até o dia 11 de maio

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de abril de 2025 às 09:03

Veja os pratos dos 59 bares participantes do Comida di Buteco Crédito: Divulgação

Gosta de butecar? E de comida de buteco? Se você é desses que não abre mão de sentar num bar para tomar uma gelada e se deliciar com os petiscos da casa, só aproveita o chamado e vai. A 25ª edição do Comida di Buteco já começou e segue até o dia 11 de maio. Dessa vez, o festival gastronômico reúne 59 estabelecimentos de Salvador e Lauro de Freitas no páreo de “Melhor Buteco do Brasil”. Petiscos e drinks criativos vão às mesas de 19 botecos estreantes e 40 veteranos, trazendo sabor e identidade à competição. >

Em virtude do crescimento no interesse de bares e público, a disputa para este ano está ainda mais acirrada. Distribuídos entre os bairros de Salvador e Lauro de Freitas, os 19 botecos estreantes buscam encantar o público com petiscos selecionados pela curadoria dos próprios chefs, trazendo ainda mais identidade ao concurso. Já os veteranos têm um desafio ainda maior: reinventar uma combinação especial que envolva sabor, tradição e cultura à iguaria.>

Estreantes no Comida di Buteco 2025, bares da capital chegam conquistando paladares com criações ousadas e cheias de sabor. No Boteco da Sereia (Saúde), por exemplo, o "Espeto do Tritão" é a pedida para quem busca frutos do mar com um toque especial: espetinho de polvo e camarão grelhado, mergulhado em azeite com molho de ervas finas, acompanhado por um refrescante vinagrete de abacaxi. Já o La Barca Restaurante e Petiscaria (Trobogy) aposta na "Flor Suína do La Barca" – costelinha suína suculenta servida com cebola empanada e um molho exclusivo da casa. E no Sollar Vibes (Solar do Unhão), a "Croqueta" promete surpreender: carne de panela recheada com queijo mussarela, empanada na farinha panko e servida com geleia de pimenta biquinho. >

Entre os veteranos, a coroa do atual campeão Boteco da Mídia (Pituaçu) está a cargo do prato "Romeu e Julieta no Sertão": carne suína servida com purê de banana, queijo coalho com goiabada e bacon, finalizado com um toque especial de molho ferrugem. Já o Biritódromo Bar de Praia (Federação) aposta no aconchego da “Comida de Mãe” – uma polenta cremosa com creme de queijo, coberta por um suculento ragu de cupim. E no Bar do Papá (Resgate), o destaque vai para os "Beansball": bolinhos de feijoada com charque, acompanhados de um aromático molho de ervas. >

Mais de 35 bairros estão contemplados no concurso, convidando baianos e turistas a explorarem a diversidade temática dos bares, seja pela nova boêmia ou a tradição dos botecos locais. Com preço fixo, os petiscos do Comida di Buteco estão disponíveis no valor de R$ 35. Para quem deseja entrar ainda mais no clima de boteco raiz, a edição deste ano contará, pela primeira vez, com o Desafio de Caipiroska Smirnoff. >

Confira abaixo alguns dos pratos autênticos desta semana, por bares veteranos e estreantes no concurso:>

Abará da Vovó

Prato Destaque: Tabuleiro dos 25



Descrição: Tabuleiro guarnecido por acarajés, abarás, refogados de siri e bacalhau, vatapá, passarinha, vinagrete, bolinhos de estudante, camarão empanado na tapioca e mini bolo de aipim.



Localização: Rua Direita de Santo Antônio, 16 – Santo Antônio, Salvador – BA

>

Abará Temperado da Irá

Prato Destaque: Explosão da Irá

Descrição: Abará de Bobó de camarão

Localização: Rua Renato Berbert de Castro, 587 – Praia do Flamengo, Stella Maris, Salvador – BA >

Aquiles Gourmet

Prato Destaque: Coalho na Picanha

Descrição: Queijo coalho grelhado com picanha. Acompanhado de melaço, barbecue e torrada de alho ao molho de churrasco.

Localização: Rua do Jenipapeiro, 41 – Em frente ao Bar de Gesse, Plataforma, Salvador – BA >

Bakkana’s Bar

Prato Destaque: Bolinho dos 25

Descrição: Bolinho de aipim, com recheio de picanha e queijo coalho. Servido no espeto. Acompanhado de vinagrete apimentada, melaço de cana e molho cremoso de páprica.

Localização: Rua Boa Vista de Brotas, 11 – Engenho Velho de Brotas, Salvador – BA >

Bar D' Gente

Prato Destaque: Camarão a moda da casa Descrição: Camarão com vinagrete farofa de ervas com molho da casa

Localização: Rua Thomaz Gonzaga, 144 – Cond. São Judas Tadeu (portaria 2), Pernambués, Salvador – BA

>

Bar do Bonito

Prato Destaque: Bolovo

Descrição: Bolinhos de carne recheado, com ovos de codorna e molho especial.

Localização: Rua Palame, 9 – Itapuã, Salvador – BA

>

Bar do Chico

Prato Destaque: Trilogia Suína

Descrição: Costela Suína pré-assada , marinada com temperos e especiarias, e logo após frita, acompanhada de feijão especial, farofa crocante com tripa frita e torresmo, acompanhado de molho vinagrete dos Deuses

Localização: Rua Artur de Azevedo Machado, 65 – Stiep, Salvador – BA >

Bar do Papá

Prato Destaque: BEANSBALL

Descrição: Bolinho de feijoada com Charque, acompanhado de molho ervas.

Localização: Rua Edgard Loureiro, 7 – Box 7, Resgate, Salvador – BA

>

Bar Koisa Nossa (Os Internacionais)

Prato Destaque: Honra ao Mérito

Descrição: Camarão inteiro crocante acompanhado de farofa crocante.

Localização: Rua Engenheiro Allioni, 1 – Nazaré, Salvador – BA >

Bar Xique Xique

Prato Destaque: Tempero dos Barris

Descrição: Ossobuco suíno ao molho de Jabuticaba, acompanhado de Purê de Ervilha e chips de biju parmesão

Localização: Rua Rockfeller, 39 – Barris, Salvador – BA >

Biritódromo Bar de Praia

Prato Destaque: Comida de Mãe

Descrição: Polenta cremosa com creme de queijo, coberto por ragu de cupim.

Localização: Rua Souza Uzel, 4 – Atrás do Atakadão Garibaldi, Federação, Salvador – BA >

Bistrô9

Prato Destaque: Surpresa de Rabada

Descrição: coxinha de rabada com geleia de biriri

Localização: Rua José Joaquim Seabra, 151 – Box 5, Baixa dos Sapateiros, Salvador – BA >

Botecar Bar e Petiscaria

Prato Destaque: Brigadeiro de Pernil

Descrição: Bolinho de pernil desfiado sem massa com barbecue, Tequila e farofa de bacon.

Localização: Rua Andaraí, 723 – Box 1, Resgate, Salvador – BA >

Boteco Aggadá

Prato Destaque: Queridinho

Descrição: Queridinho de banana da terra e leite cremoso e queijo, recheado com croquete de frango e batata palha

Localização: Ladeira do Carmo, 9 – Santo Antônio, Salvador – BA >

Boteco da Magaly

Prato Destaque: Sabores do Sertão

Descrição: Farofa de Cuscuz com carne seca, queijo coalho e banana da terra

Localização: Rua Agnaldo Azevedo, 292 – Stella Maris, Salvador – BA >

Boteco da Mídia

Prato Destaque: Romeu e Julieta no Sertão

Descrição: Carne Suína, purê de banana, queijo coalho com goiabada e bacon acompanhado de molho ferrugem.

Localização: Rua Nadir Mendonça, 16 – Térreo, Pituaçu, Salvador – BA >

Boteco da Sereia

Prato Destaque: Espeto do Tritão

Descrição: Espetinho de polvo e camarão grelhado, envolto no azeite e molho de ervas finas. Acompanha vinagrete de abacaxi

Localização: Rua da Sereia, 7 – Casa, Saúde, Salvador – BA >

Boteco Delícia de Pirão

Prato Destaque: De vento em popa

Descrição: Isca de carne bovina com farofa de couve com abacaxi, acompanhada de cubos de queijo coalho e cubos de abacaxi.

Localização: Rua Ilha do Mocambo, 1 – Trobogy, Salvador – BA >

Boteco do Araújo

Prato Destaque: Varal de Camarão

Descrição: Camarão encapotado na tapioca com molho tártaro e molho de manga apimentada.

Localização: Rua José Mariz Pinto, 60 – Térreo, Baixa de Quintas, Salvador – BA >

Boteco do Bigú

Prato Destaque: Quero mais

Descrição: Queijo coalho ao molho de carne defumada com bacon crocante e batata palha servido com molho especial picante

Localização: Rua da Mouraria, 104 – Ao lado do quartel do Exército, Nazaré, Salvador – BA >

Boteco do Paulista

Prato Destaque: Anéis do Amor

Descrição: aneis de cebola crocantes empanados na cerveha e faribha panko, recheados com pernil marinado em vinho branco e especiarias afrodisíacas, coberto com queijo maçaricado

Localização: Rua da Paciência, 263 – Térreo 1, Rio Vermelho, Salvador – BA

>

Boteco do Vale

Prato Destaque: Piscina de camarão

Descrição: Queijo coalho empanado com camarão ao molho agridoce.

Localização: Rua São Roque, 413 – Cond. Vale das Flores, Campinas de Brotas, Salvador – BA

>

Cabana da Praia

Prato Destaque: Canoa de Camarão

Descrição: Pão de alho de camarão com queijo coalho

Localização: Rua Iemanjá, 12 – Térreo, Boca do Rio, Salvador – BA >

Caldas la Boemia

Prato Destaque: Tesouro em Sabor

Descrição: Carne do Sol com calabresa, queijo coalho gratinado ,acompanhado de chitos de aipim e farofa d'água.

Localização: Rua Teódulo de Albuquerque, 303 – Loja Térreo, Cabula VI, Salvador – BA >

Cantina dos Artistas

Prato Destaque: O Elfo de Mangabeira

Descrição: Camarões preparados ao molho élfico, cercados com queijo coalho adornados com calda de mangaba

Localização: Rua Oceano Pacífico, 4 – Box 4, São Marcos, Salvador – BA >

Casa Amarela Bar

Prato Destaque: Moela da Mainha

Descrição: Moela acompanhada de farofa, pão e molho.

Localização: Rua do Carmo, 14 – Casa, Santo Antônio, Salvador – BA >

Casa da Carmem

Prato Destaque: Kibe da Tia

Descrição: Kibe de charque acompanhado de molho especial. Localização: Rua Visconde de Mauá, 174 – Dois de Julho, Salvador – BA >

Casa da Renatinha

Prato Destaque: Batata da Gratidão

Descrição: Batata assada recheada de camarão, queijo gorgonzola finalizado com queijo coalho maçaricado acompanhado de molho agridoce.

Localização: Rua Gratidão, 5 – Em frente ao Cond. Stupendo, Piatã, Salvador – BA >

Chão Boteco

Prato Destaque: Oferenda? Vida de pescador

Descrição: Um trio de petiscos vindos do mar. Lulinha crispy, salada de bacalhau e atoladinho de camarão, acompanhados de beiju crocantes. Servidos num barco.

Localização: Rua Fonte do Boi, 12 – Loja 12, Rio Vermelho, Salvador – BA >

Check-in Gastro Bar

Prato Destaque: PorkCake

Descrição: Cupcake de Costela suína recheada com purê de batata doce, costela suína com barbecue e vinagrete defumada, acompanhado de brigadeiro de bacon.

Localização: Estrada do Matadouro, 2 – Rótula de Cajazeiras V | Cajazeiras V, Salvador – BA >

Cia do Sertão

Prato Destaque: Navio Pirata

Descrição: Pão de Queijo frito com Patê de fumeiro e redução de balsâmico

Localização: Rua das Hortênsias, 288 | Pituba, Salvador – BA

>

Crisana

Prato Destaque: Mineirando na Bahia

Descrição: carne nordestina, servida com farofa d´água, cebolete, geleia de rubras e molho da casa

Localização: Rua Artêmio Castro Valente, 295 – Espaço Comercial Paralela | Canabrava, Salvador – BA >

Escritório da Gadhega

Prato Destaque: Amostradinho Baiano

Descrição: Carne seca com purê misto de banana da terra e batata inglesa

Localização: Rua Góes Calmon, 33 | Saúde, Salvador – BA >

Força's Bar

Prato Destaque: Bom D+

Descrição: Maminha temperada com ervas na pressão, salada refrescante (manga c/ coco) e pipoca de queijo coalho.

Localização: Rua Antônio Carlos Magalhães, 54 | Capelinha, Salvador – BA >

Geni’s Bar

Prato Destaque: Costela de Buteco

Descrição: Costela bovina acompanhado purê de aipim e salada vinagrete.

Localização: Rua Inhambupe, 163 – Ao lado da quadra | Resgate, Salvador – BA

>

Kitanda Gastrobar – Farol da Barra

Prato Destaque: Apogeu, do sonho ao mês do Buteco

Descrição: Mix de bolinhos de caranguejo, camarão, costela e bolinho vegano de aipim com tofu defumado sob maionese de fumero e picles de pimenta doce. Acompanhado de exibidinho sertanejo com pure de aipim e abobora, coalho maçaricado carne seca e banana da terra finalizado com geleira de abacaxi.

Localização: Avenida Oceânica, 297 – Térreo | Barra, Salvador – BA >

La Barca Restaurante e Petiscaria

Prato Destaque: Flor suína do La Barca

Descrição: Costelinha suína, cebola empanada com molho a moda la barca.

Localização: Avenida Mário Covas, 1430 – Box 1 | Trobogy, Salvador – BA >

Lampião na Cozinha

Prato Destaque: Trem Bão

Descrição: Costelinha suína acompanhada aipim frito, farofa, molho de limão, salada de tomates e banana palha.

Localização: Rua da Liberdade, 498 – Casa | Liberdade (Guarani), Salvador – BA >

Margarida Bar e Restaurante

Prato Destaque: Bombom de camarão à parmegiana

Descrição: Camarão envolto de catupiry, empanado com uma redução de pomodoro com nuvem de queijo parmesão

Localização: Rua Osvaldo Cruz, 66 – Casa/Térreo | Rio Vermelho, Salvador – BA >

Mocambinho Bar e Restaurante

Prato Destaque: Filé da Hora

Descrição: Filé Mignon no molho de mostarda e mel acompanhada de batata gratinada e baguete de alho.

Localização: Rua da Faísca, 12 – Loja 12 Edifício Vista Bela | Dois de Julho, Salvador – BA >

O Boteco do Bocca

Prato Destaque: Toscanella

Descrição: Bolinho recheado de linguiça toscana com queijo mussarela acompanha molho de churrasco.

Localização: 1ª Travessa Luiz Tarquínio Pontes, 223 – Box 26/27 | Centro, Lauro de Freitas – BA >

Obá Gastrobar

Prato Destaque: Borboletas de Camarão

Descrição: Camarões salteado na manteiga de escargot, acompanhado de 'tapioquinhas'

Localização: Rua das Rosas, 148 | Pituba, Salvador – BA >

Oh Pirão

Prato Destaque: Sabor Nordestino

Descrição: Casquinha recheada com pirão de banana da terra, queijo gratinado, dadinho de pernil suíno acompanhado de molho confit e molho de pimenta 'acachaçada'.

Localização: Rua Almiro Mário de Almeida, 34 – Ao lado Baratão Auto Peças | Cabula, Salvador – BA >

Ôshalé Delícias do Interior

Prato Destaque: Matulão Nordestino

Descrição: Palitos de tapioca, recheado com queijo coalho e carne do sol.

Localização: Rua José Mariz Pinto, 18 – Loja 01 | Baixa de Quintas, Salvador – BA >

Outbecko Comida Bruta

Prato Destaque: Pastel do Becko

Descrição: Pastel de coração acompanhado de mostarda de manga e maionese de alho.

Localização: Rua Território do Rio Branco, 125 – Loja 01 | Pituba, Salvador – BA >

Oxente Bar e Petiscaria

Prato Destaque: Xote Baiano

Descrição: Canudinhos de vatapá recheados de camarões.

Localização: Rua Silveira Martins, 445 | Cabula, Salvador – BA >

Panela de Barro

Prato Destaque: Sociedade Alternativa

Descrição: Charque frita desfiada com pirão de leite, queijo coalho e banana da terra.

Localização: Rua Tamoio, 0 – Conjunto Senhor do Bonfim – Box 9 | Plataforma, Salvador – BA >

Petiscaria Carnavalle

Prato Destaque: Frenesi

Descrição: Frango com creme de bacon e purê de abóbora.

Localização: Al. Campinas de Pirajá, 88 – Cond. Parque Campinas de Pirajá | Campinas de Pirajá, Salvador – BA >

Point Campo Grande

Prato Destaque: Mamãe eu quero!

Descrição: Carne de fumeiro ao forno, com manteiga de garrafa e acebolada, acompanhada de farofa de banana da terra, salada de feijão fradinho, polenta de milho verde e geleia de abacaxi com bacon.

Localização: Av. Sete de Setembro, 1474 – Ed. Sequoia Loja 04 | Campo Grande, Salvador – BA >

Point do Gigante

Prato Destaque: Mine's Di Buteco

Descrição: Mine pasteis de Camarão c queijo ,Cupim c/ cebola caramelizada, Siri catado, Bacalhau c creame chesses e Bacalhau

Localização: Rua Álvaro da França Rocha, 5 – Quadra B | Cajazeiras V, Salvador – BA >

R’Canto do Pascoal

Prato Destaque: Charutinho Árabe

Descrição: Charutinho Árabe ao molho de tomate, acompanhado com pão libanês e Homus tahine

Localização: Rua Direita de Santo Antônio, 1 – Cruz do Pascoal | Santo Antônio, Salvador – BA >

Recanto do Moura

Prato Destaque: Hora da festa

Descrição: Costela bovina na chapa acompanhada com pirão de batata doce, pirão de aipim, legumes e um molho a moda da casa.

Localização: Rua Resende de Jesus, 6 | São Caetano, Salvador – BA >

Rita da Lambreta

Prato Destaque: É pra lá que eu vou

Descrição: Camarão empanado, acompanhado de molhos especiais.

Localização: Rua Dom Eugênio Sales, 110 | Boca do Rio, Salvador – BA

>

Rose’s Bar

Prato Destaque: Barquinha explosão de sensações

Descrição: Três sabores de empanados, camarão, carne seca com banana da terra e carne moída picante. Acompanha molhos da casa.

Localização: Rua Aracati, 161 | Lobato, Salvador – BA >

Solar Boteco

Prato Destaque: Polvo beira a mar

Descrição: Polvo alho e óleo, acompanhado de batata caramelizada.

Localização: Rua Desembargador Castelo Branco de Baixo, 1 – Loja 01 | Solar do Unhão, Salvador – BA

>

Sollar Vibes

Prato Destaque: Croqueta

Descrição: Carne de panela , recheada com queijo muçarela, sem massa e empanada na farinha panko. Acompanhada de uma geleia de pimenta biquinho.

Localização: Rua Desembargador Castelo Branco, s/n – Próx. Museu de Arte Moderna (MAM) | Solar do Unhão, Salvador – BA >

Sushili

Prato Destaque: Brigadeirão

Descrição: Quadradinho de salmão Frito com tare de tamarindo.

Localização: Rua Alexandre de Gusmão, 50 – B | Rio Vermelho, Salvador – BA

>

Tamo Junto Botequim

Prato Destaque: Tome na Costela

Descrição: Pastel de Costela de Boi defumada acompanhada com gorgonzola e molho pesto de manjericão.

Localização: Rua da Saúde, 2 – Próx. Igreja da Saúde | Saúde, Salvador – BA >