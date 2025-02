BALANÇO

Crea registrou 30 tentativas de fraude com diplomas falsos na Bahia nos últimos 3 anos

A falsificação de diplomas e documentos é crime

Essas tentativas são identificadas principalmente durante o processo de registro profissional, quando o conselho verifica a autenticidade de diplomas e históricos escolares apresentados pelos solicitantes. Fábio Barros, coordenador de Registro e Cadastro do Crea-BA, explica que o conselho realiza uma checagem minuciosa junto às instituições de ensino para confirmar a veracidade da formação, o que frequentemente revela fraudes, com pessoas tentando registrar diplomas falsos.>

A falsificação de diplomas e documentos é um crime classificado nos artigos 171 (estelionato) e 304 (uso de documento falso) do Código Penal Brasileiro, com penas que variam de 1 a 6 anos de reclusão. >

A delegada Ana Cláudia Spinelli, da Polícia Federal, destaca a importância de um sistema de fiscalização rigoroso, como o adotado pelo Crea-BA, para impedir que esses crimes afetem a segurança e a qualidade dos serviços essenciais prestados nas áreas de engenharia, agronomia e geociências. Ela também menciona uma orientação do Ministério Público Federal (MPF), que permite o arquivamento de casos em que a falsificação é facilmente detectada e não causa danos significativos ao patrimônio público. No entanto, em situações onde o documento falso poderia enganar o sistema, a investigação segue, podendo resultar em denúncia formal.>

“Isso ocorre porque a verificação prévia do órgão fiscalizador impede a consumação do delito. No entanto, cada caso é analisado individualmente, e há situações em que o inquérito pode prosseguir, especialmente se houver indícios de que o documento falso poderia ser utilizado com sucesso”, explica.>