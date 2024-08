EDUCAÇÃO

Creche em tempo integral para 188 crianças é inaugurada em Camaçari

Unidade faz parte de um projeto para construção de seis unidades na cidade

Gil Santos

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 13:54

Creche foi inaugurada em Camaçari Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os moradores de Catu de Abrantes, em Camaçari, se reuniram na manhã desta quarta-feira (14) para acompanhar a inauguração da Creche Municipal Pedro Florentino Bomfim. A unidade era uma antiga reivindicação da comunidade e vai oferecer atendimento em tempo integral para 188 crianças. Outra estrutura similar será entregue pela prefeitura na próxima semana.

São dez salas de aula, além de espaços multiuso destinados aos professores e aos departamentos de direção e secretaria. A creche tem também playground, banheiros adaptados para acessibilidade, área de amamentação, berçário, lactário, almoxarifado, copa e refeitório. A área total é de 2.200 metros quadrados, com capacidade para até 376 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, nos turnos matutino e vespertino, ou 188 em período integral.

A Rua Vila Simara Ellery ficou lotada de curiosos para acompanhar a inauguração e uma filarmônica deu o tom do início do evento. O prefeito Elinaldo Araújo (União Brasil) destacou a importância da infraestrutura adequada no processo de aprendizado das crianças.

"Estamos falando de qualificação. Para chegar ao Ensino Superior é preciso primeiro passar pelo Ensino Infantil e Fundamental, e a creche é o início do caminho. Com uma estrutura como essa que estamos entregando, as crianças se sentem mais motivadas a estudar. É uma creche com qualidade superior a muitas escolas particulares", explicou o prefeito.

A inauguração da creche faz parte de um projeto de construção de seis unidades, que tem investimento de R$ 8 milhões. A auxiliar de cozinha Denise Paixão, 39 anos, contou que pagava uma pessoa para cuidar das filhas gêmeas, Isadora e Iolanda, 3 anos, enquanto trabalhava, mas que vai trocar a babá pela creche.

Gêmeas vão frequentar a nova creche Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"Meu salário não é muito, então fazia diferença no final do mês. Ter essa creche perto de casa é muito bom. Saber que posso sair para trabalhar e que tem um local seguro que posso deixar minhas filhas, um local em que elas serão bem cuidadas, não tem preço", disse.

As obras da nova creche foram executadas pela Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), seguindo o Projeto Padrão Tipo 1, desenvolvido para o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Governo Federal. A secretária da Educação de Camaçari, Neurilene Martins, comentou sobre a importância da inauguração.

"Essa comunidade já sonhava com esse espaço. Toda mãe quer que seu filho seja alguém na vida, e isso tem a ver com educação. O acesso à educação é o que faz mover os sonhos das famílias", disse.

Espaço conta com espaço para bebês Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Familiares do operador de máquinas Pedro Florentino Bomfim, que dá nome à escola, participaram da cerimônia. O filho e a viúva agradeceram a iniciativa da prefeitura, lembraram que Pedro era um homem atuante e conhecido na comunidade e disseram que ele ficaria feliz com a homenagem. Ele morreu em 2021, vítima de covid-19.