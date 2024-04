INCLUSÃO

Crianças com autismo farão atividades lúdicas no Shopping da Bahia

Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) vão participar de atividades lúdicas e brincadeiras durante uma ação no Shopping da Bahia, na próxima quinta-feira (18). Haverá pintura artística, salãozinho, visita de personagem, oficina artística, hora do lanche e brindes. A iniciativa é da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e será realizada no Planeta Imaginário, no 2º piso, com duas turmas de 20 crianças, sendo a primeira das 9h às 11h, e a segunda, das 11h às 13h.