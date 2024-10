BRINCADEIRA DE CRIANÇA

Crianças com câncer têm passeio descontraído por Salvador

O Hospital Martagão Gesteira enviou 14 pequenos para passearem pela cidade

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 21:13

Crianças do Hospital Martagão Gesteira Crédito: Marina Silva/CORREIO

Mães e crianças em tratamento oncológico saíram da rotina com um passeio pela cidade de Salvador na manhã desta quinta-feira (17). Isto porque o Hospital Martagão Gesteira enviou 14 pequenos para embarcarem na Estação Campo da Pólvora com destino à Águas Claras. Durante a volta pela cidade, os pacientes participaram de brincadeiras e contação de história, além de assistirem a uma encenação teatral e ganharem pintura facial, esculturas de balões e outros brindes.

As crianças passearam em um vagão exclusivo para a iniciativa, sendo a primeira experiência no sistema metroviário para muitas delas. Operadora de Telemarketing, Aline Morais aproveitou o passeio para celebrar um momento especial: sua filha, Júlia Alessandra, recebeu a notícia de cura do câncer após 13 anos de tratamento e estava na semana de alta hospitalar. "É gratificante. Estou agradecendo a Deus e a toda equipe do Martagão que sempre cuidou dela com muito carinho [...] Acho uma maravilha ações como esta. Estar num ambiente diferente, interagindo com outras crianças, traz leveza para a vida e renova forças para as lutas. É uma alegria ver a minha filha e todas essas crianças felizes assim", afirmou.

Apresentações e brincadeiras tomaram conta do vagão Crédito: Marina Silva/CORREIO

Coordenadora do voluntariado do Martagão, Lívia Viana explicou que o passeio é importante para a sociabilidade das crianças. Segundo ela, os pequenos passam muito tempo na instituição e vivem, muitas vezes, em isolamento. “A gente entende que além desse objetivo de humanização, também há um objetivo pedagógico. Precisamos ensinar para as crianças cada vez mais como utilizar esses meios de transporte e o quanto que isso é importante para o nosso planeta e para a nossa vida social”, ressaltou. Ela acrescentou que o clima leve e divertido foi uma quebra do estigma do câncer para os pequenos, que contagiaram os presentes no local. "Existe sempre aquele estigma de que a criança que teve um diagnóstico oncológico vai ter um prognóstico ruim de vida. Ver as crianças produzindo, em atividade, traz para todos nós uma mensagem de que a vida está aí para ser melhor vivida. A criança traz isso muito vivo, muito proeminente na relação com a existência", declarou.

A ação foi realizada juntamente a CCR Metrô Bahia, em comemoração ao mês da criança, através do programa de visitas Bora de Metrô. Para a empresa, a parceria serve para criar uma rede de apoio que envolve toda a comunidade para além do cuidado médico. “Ao unir forças com uma instituição tão amada, conseguimos ampliar o impacto das ações, oferecendo experiências que acolhem não apenas os pacientes, mas também suas famílias, fortalecendo o espírito de solidariedade e cuidado coletivo”, avaliou Anaclea Vasconcelos, coordenadora de Ouvidoria da empresa.