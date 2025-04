FEMINICÍDIO

Crianças vivem trauma após verem mãe ser morta pelo ex: 'Até a faca ele colocou no rosto'

Mulher foi morta a facadas dentro de casa no Subúrbio de Salvador

As duas crianças que presenciaram o feminicídio da mãe dentro de casa em São João do Cabrito, no Subúrbio de Salvador, não conseguem dormir e vivem com medo de que o suspeito do crime vá atrás delas. O trauma aconteceu na segunda-feira (14) após Catarine de Souza Cerqueira ser morta a facadas na frente dos filhos de 3 e 7 anos. O suspeito é o ex-companheiro dela, identificado como Paulo Sérgio Santos Cerqueira. >