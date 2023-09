Criminoso é preso por contrabandear 1.150 maços de cigarros em Juazeiro

Policiais militaresprenderam um homem por contrabando de cigarros em uma blitz realizada durante a Operação Força Total, na manhã desta sexta-feira (15), na cidade de Juazeiro, norte da Bahia. Na ação, a PM apreendeu 1.150 maços e carteiras (176 mil cigarros), além de uma caixa de papel de fumo com 20 pacotes. O posto de abordagem estava montado na localidade da Feira, bairro Alto da Maravilha, onde os policiais militares suspeitaram de um homem que dirigia uma Hilux, de cor preta, com vidros espelhados. A guarnição deu ordem de parada, porém o condutor não obedeceu e seguiu dirigindo de forma mais lenta.

Os militares realizaram a abordagem e flagraram no interior do automóvel 30 pacotes da marca Eight Light com 10 carteiras cada, totalizando 6 mil cigarros, e 50 pacotes da marca Silver Elephant com 10 carteiras cada, contabilizando 170 mil cigarros, além de uma caixa de papel de fumo com 20 pacotes. Ao todo, 176 mil cigarros foram apreendidos.