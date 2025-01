PERIGO

Criminosos atiram contra ônibus de Thiago Aquino em tentativa de assalto: 'Assustador'

Cantor se pronunciou em vídeo; suspeitos ainda não foram localizados

Um ônibus com a banda de Thiago Aquino foi alvo de disparos de arma de fogo durante uma tentativa de assalto na madrugada desta sexta-feira (17), no KM 10 da BR-101, na altura da cidade de Entre Rios, a cerca de 150 km de Salvador. O artista não estava no transporte. Os passageiros eram músicos, produtores e técnicos do cantor, mas ninguém ficou ferido.

O veículo saiu de Feira de Santana, a 120 km da capital, para realizar um show em Santo Amaro das Brotas (SE) nesta sexta-feira (17). Ele segue com a agenda. No sábado (18), a apresentação será em Adustina, no nordeste baiano, e no domingo (19), em Ibiassucê, no centro-sul da Bahia.