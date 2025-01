SEGURANÇA

Crise no sistema prisional agrava violência na Bahia

Detentos de Jequié estariam por trás de crimes cometidos fora da cadeia; criminosos de Eunápolis, por sua vez, vão completar um mês foragidos

Diante da crise no sistema prisional baiano, o governo Jerônimo Rodrigues (PT) exonerou, nesta terça-feira (7), dois diretores de unidades prisionais: Joneuma Silva Neres, de Eunápolis, e Elton Deolinho Rocha, de Jequié. Além das exonerações, a gestão estadual realizou a transferência de seis internos do Conjunto Penal de Jequié para outras unidades e apreendeu materiais ilícitos no local.