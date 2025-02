SALVADOR

Curso de capacitação para pequenas reformas abre inscrições para mães de pessoas atípicas

Projeto visa habilitar mulheres a fazer pequenos reparos no ambiente doméstico; prazo para inscrições vai até segunda-feira (17)

Larissa Almeida

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 17:41

Curso Reformar é com ELAS Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

Estão abertas as inscrições para o programa de capacitação ‘Reformar é com ELAS’, que visa habilitar mães de pessoas com deficiência (PCDs) a desenvolver pequenos reparos e reformas em elétrica, pintura e assentamento de piso, em Salvador. Ao total, são 40 vagas disponíveis. A inscrição é gratuita e acontece até o dia 17 de fevereiro por meio deste formulário. >

O projeto é desenvolvido pela Diretoria de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência (DPCD) da Prefeitura de Salvador. As aulas terão início no dia 17 de março e acontecerão na Faculdade Unopar | Anhanguera, na unidade Cajazeiras. De acordo com Daiane Pina, diretora da DPCD, a iniciativa atende a demanda de mães que são contempladas por um programa de capacitação em empreendedorismo pela pasta. >

“Muitas mães me diziam que tinham um filho autista que não tomavam banho por conta da sensibilidade à água fria. Eles não tinham acesso à água quente porque a resistência do chuveiro havia queimado e não tinham dinheiro para consertar ou esquentar a água no fogão, porque o gás é caro. Então, eu decidi escrever o ‘Reformar é com ELAS’, que vai ajudar as mulheres em três etapas”, destaca. >

A primeira etapa consiste em ensinar serviços elétricos a essas mulheres, o que inclui tarefas como trocar e fazer extensão, trocar resistência, chuveiro e tomada, e instalar lâmpada. O segundo módulo do curso é voltado ao básico da construção, explorando o método de pintar e emassar paredes, além de lixar e rebocar. Por último, as mulheres aprenderão a colocar piso e revestimento. >

Para Daiane Pina, o curso é uma oportunidade de emancipar essas mulheres. “Tivemos, na primeira turma, 45 mulheres, que hoje mandam relatos e fotos da casa pintada e do chuveiro trocado. Ficamos muito felizes porque, de fato, a nossa intenção é de facilitar a qualidade de vida dessas mulheres. Reforço que todas as mulheres que tenham deficiência e qualquer mãe ou parente que cuide de PCDs podem se inscrever de maneira gratuita. Não cobramos nada, nem o material para elas executarem a parte prática”, reitera. >

Empreender é com ELAS

O projeto Reformar é com ELAS é um desdobramento de um outro projeto que auxilia as mulheres cuidadoras de PCDs. Trata-se do ‘Empreender é com Elas’, um programa que surgiu em 2023 com o objetivo de auxiliar mães de pessoas atípicas a conseguirem conciliar a jornada de cuidadora com a carreira profissional. >

O intuito da ação é capacitar as mulheres a empreender e ampliar a fonte de renda familiar, bem como melhorar a qualidade de vida e saúde. “A ideia surgiu a partir da escuta de mulheres que são mães de pessoas atípicas e de mulheres com deficiência, porque ambas recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que equivale a um salário-mínimo. Só que, para receber esse BPC, elas tinham que ter uma renda mínima, abaixo de R$ 250 aproximadamente”, conta Daiane Pina. >

As mulheres se queixavam que o valor não era suficiente para comprar todos os remédios e arcar com custos essenciais, como transporte para centros médicos. Com o projeto, elas puderam aprender a empreender em diversas áreas, aproveitando o talento para cozinhar, costurar e bordar. >

Mais de 300 mulheres já foram capacitadas em cursos diversos, como salgados comerciais, acarajé e abará, doces finos, corte e costura, tranças afro, auxiliar de cozinha e comida japonesa. Elas também receberam capacitação em planejamento, precificação de produtos, posicionamento de marca, divulgação em redes sociais e fotografia de produtos. As atividades foram ofertadas pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), através do programa do Vida Nova. >