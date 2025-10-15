CAPACITAÇÃO

Curso gratuito: Instituto PROA oferece capacitação para jovens em busca do primeiro emprego

Jovens entre 17 e 22 anos têm até o dia 19 para garantir a inscrição

Maria Raquel Brito

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:43

Curso é voltado para jovens entre 17 e 22 anos Crédito: Shutterstock

O Instituto PROA está com vagas abertas para a Plataforma PROA, curso online voltado para a capacitação de jovens que estão em busca do primeiro emprego. As vagas são voltadas para pessoas entre 17 e 22 anos, vindas de escolas públicas. Aqueles que desejam cursar a Plataforma ainda em 2025 têm até o dia 19 de outubro para realizar a inscrição e ter acompanhamento da empregabilidade no início do próximo ano.

Nos módulos do curso, o aluno vai aprender sobre tópicos que são explorados no mercado de trabalho, como comunicação, raciocínio lógico e trabalho em equipe. O objetivo desse olhar atento às demandas é facilitar a inserção do jovem no primeiro emprego. O resultado é visível: 60% dos jovens que fazem a Plataforma PROA são empregados em até seis meses após a conclusão do curso.

Segundo Alini Dal’Magro, presidente e CEO da instituição, a forma como o curso é desenvolvido é essencial para preencher as lacunas das empresas que precisam de profissionais qualificados, assim como preparar os jovens que carecem de empregos.

“Vemos no mercado de trabalho uma contradição entre cargos oferecidos e profissionais qualificados. Muitas vezes há uma procura maior do que a oferta, e é isso que procuramos evitar neste curso. Oferecemos ao jovem a oportunidade de crescer onde ele mais encontrará oferta para sua qualificação, o que certamente irá impactar na sua empregabilidade no futuro, depois que sua formação no PROA já estiver concluída”, destaca Alini.

Além das competências técnicas, a Plataforma PROA também oferece desenvolvimento cultural aos jovens. Para Vitor Hugo Rodrigues (22), jovem morador de Goiânia e ex-aluno do curso, o PROA proporcionou mais do que um caminho para o mercado de trabalho: ofereceu uma virada pessoal. “Achei que era só para conseguir uma vaga, mas entendi que era um projeto para a vida. Aprendi sobre autoconhecimento, sobre o que eu realmente quero para o futuro e o que preciso fazer para chegar aonde quero. Comecei a lidar melhor com as pessoas ao meu redor, inclusive com minha família. O que aprendi no curso me transformou”, relata o jovem.

O Instituto PROA

Criado em 2007, o Instituto PROA já impactou a vida de mais de 30 mil jovens brasileiros. Em meio à pandemia do covid-19, a instituição que, até então, só ofertava cursos presenciais, precisou se reinventar: assim nasceu a Plataforma PROA, totalmente online e gratuita. Isso tornou possível que o PROA chegasse a lugares em que nunca tinha chegado antes. Hoje, o instituto tem alunos em 12 estados brasileiros, em mais de 2.700 cidades.