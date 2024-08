AFROESTIMA

Curso gratuito para empreendedores negros encerra inscrições nesta sexta (30)

Programa oferece mais de 1.000 vagas e aulas já iniciam em setembro

Da Redação

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 12:09

AfroEstima Crédito: Divulgação/Instituto Iris

Empreendedoras e empreendedores negros de Salvador têm até esta sexta-feira, 30 de agosto, para se inscrever nos cursos gratuitos do programa AfroEstima.

Ao todo, este ciclo oferta mais de 1.000 vagas para capacitar pessoas e negócios que atuam nas áreas de economia criativa e turismo da capital. As aulas iniciam no dia 2 de setembro e as inscrições podem ser feitas via formulário CLIQUE AQUI.

Nessa reta final, estão disponíveis cursos em disciplinas especiais como Liderança Feminina, voltada para alunas mulheres que querem desenvolver autoconfiança e autoestima para liderar seus negócios; Desenvolvimento Pessoal, para se fortalecer diante dos desafios de empreender sozinho; Consultoria em Acessibilidade para Negócios, para atrair e atender bem o público de pessoas com deficiência e, ainda, Cultura Yorubá e Afroempreendedorismo, para aprender a valorizar cada detalhe da cultura afro nos seus produtos e serviços.

Os alunos podem escolher até três entre nove disciplinas, podendo cursar apenas as que mais atenderem às suas necessidades de crescimento. O programa é voltado para empreendedores que querem impulsionar seus negócios nas áreas de artesanato, beleza, moda, cultura, gastronomia, comunicação e outras.

As aulas online são ao vivo via Google Meet, com início sempre às 19h, facilitando assim a participação do afroempreendedor que trabalha durante o dia. Também há aulas gravadas no canal do Youtube do projeto e ao menos dois encontros presenciais. Nesta edição, a Ilha de Bom Jesus dos Passos também volta a receber as capacitações presenciais.

O programa foca em aprimorar habilidades e fortalecer a rede de contatos entre os afroempreendedores participantes. O conteúdo atende tanto o empreendedor que está começando quanto aqueles que já possuem faturamento e negócios mais avançados.

O AfroEstima é realizado pela Prefeitura Municipal de Salvador, com apoio do British Council, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e execução do Instituto de Responsabilidade e Investimento Social (Iris).

"Sabemos dos desafios para empreender e escalar os negócios quando os empreendedores são pretos e pardos. Pensando nisso é que ampliamos o ciclo de formações do AfroEstima, inclusive com novas trilhas de aprendizagem. Teremos um ambiente de negócios fortalecido ao apoiarmos os afroempreendedores para oferta dos diversos serviços e produtos ligados à cadeia produtiva do turismo de nossa cidade", afirma Walter Pinto Jr., subsecretário da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e coordenador do Movimento Salvador Capital Afro.

O AfroEstima possui ainda uma central de atendimento pelo WhatsApp para auxiliar os participantes através do número (71) 99371-6826. Ao fim do curso, é concedido um certificado de conclusão emitido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).