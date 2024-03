DOUTOR ZEZITO

Nome de mansão na Graça e de maternidade: conheça o médico José Maria de Magalhães Netto

Conhecido carinhosamente como dr. Zezito Magalhães, José Maria de Magalhães Netto foi um dos principais obstetras e ginecologistas da Bahia. Irmão mais velho do ex-governador Antonio Carlos Magalhães, o médico foi o 34º diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA), entre 1984 e 1988, e secretário da Saúde do Estado em duas gestões sucessivas, de 1995 a 1998. Se estivesse vivo, celebraria seu centenário neste ano. Nesta segunda-feira (18), a Academia de Medicina da Bahia realizou uma sessão solene em homenagem ao obstetra.

A relevância do Dr. Zezito para o meio acadêmico é imensurável. Foi vice-diretor da Fameb entre 1980 e 1984 e, em seguida, dirigiu as maternidades Tsylla Balbino e a Climério de Oliveira (MCO). Foi membro da Academia de Medicina da Bahia e professor emérito da Fameb e da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). A aposentaria acadêmica aconteceu em 1992.

Foram mais de 50 anos dedicados à Obstetrícia na Bahia e à defesa do parto natural e da amamentação. No final de 2001, um ano antes de sua morte, anunciou a indicação de uma unidade de saúde estadual para a interrupção de gravidez em casos de risco de morte ou estupro, mediante autorização judicial, conforme prevê a Lei. Embora sua principal preocupação fosse reduzir os casos de mortalidade materna, Dr. Zezito fortaleceu outras áreas da medicina.

O médico obstetra apoiou diferentes frentes, como a implantação do núcleo de transplantes do Hospital Universitário Professor Edgard Santos, da UFBA. A missão de José Maria era clara para todos: melhorar as condições de Saúde ofertadas para o povo baiano. Isso quem disse foi o infectologista Roberto Badaró durante o velório do obstetra, em 2002.