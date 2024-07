MORTE EM SALVADOR E RMS

Dados de mortes da SSP-BA e do Fogo Cruzado têm divergências em Salvador e RMS; entenda

Instituto indica aumento de 14% nas mortes na região; secretaria aponta redução de 17%

Wendel de Novais

Publicado em 17 de julho de 2024 às 17:00

Cápsulas de balas Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Após o Fogo Cruzado divulgar um relatório semestral que indicou um aumento de 14% nas mortes em confrontos armados em Salvador e Região Metropolitana (RMS), a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) apontou uma redução nos índices da capital e da região em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (17).

Marcelo Werner, titular da pasta, afirmou que houve uma redução de 11% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) na capital no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, com registros saindo de 535 para 476. A Polícia Civil, por sua vez, informou uma diminuição de 17% na estatística em toda a RMS, com uma queda nos números de 307 para 252.

Werner foi questionado sobre as divergências, já que o instituto aponta aumento nos índices de mortes, enquanto a pasta informa uma redução, e reafirma os dados da SSP-BA. “A gente respeita todas as publicações e os estudos, isso é usado, lógico, como parâmetro para que a gente possa cada vez mais realizar ações políticas, mas os nossos dados de crimes violentos letais indicam uma redução destes não só na Bahia, mas também na capital. Temos uma redução de quase 12% aqui em Salvador”, falou.

Procurado após as falas do secretário, o Fogo Cruzado respondeu que tem uma equipe responsável por monitorar, diariamente, casos de tiroteios através de três fontes diferentes: usuários - através do aplicativo do instituto e das redes sociais/ imprensa; informações públicas dos órgãos de segurança; e ainda, segundo o instituto, um processo de checagem realizado por analista, seguindo critérios pré-estabelecidos e avaliando marcadores geográficos e temporais para evitar duplicações.

Por fim, o Fogo Cruzado lembrou a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica, acordo firmado em maio deste ano com o Ministério Público da Bahia para o compartilhamento de informações sobre a violência armada no estado. Ao falar sobre a metodologia da SSP-BA, Werner destacou a consonância dos números da pasta com as estatísticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Temos uma superintendência, a Polícia Civil tem um instituto de segurança pública que coleta esses dados, trabalha esses dados. A gente também tem, de forma consolidada, esses números [de redução] e os números que coincidem com o Data SUS, que é o dado da saúde. Tratando dessa forma, a gente mostra que houve, sim, uma redução”, completou.