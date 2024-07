682 MORTES

Salvador e RMS têm quase mil tiroteios no primeiro semestre de 2024

Número de tiroteios em Salvador e RMS cresce 15,5% no primeiro semestre, segundo relatório do Fogo Cruzado

Wendel de Novais

Publicado em 17 de julho de 2024 às 10:04

Cápsula de bala após confronto entre facções Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Entre janeiro e junho deste ano, Salvador e as outras 12 cidades da Região Metropolitana (RMS) registraram 916 tiroteios e 682 mortes, além de 178 pessoas feridas. Os números, que fazem parte do relatório semestral do Fogo Cruzado, instituto que monitora a violência armada na região, apontam para o crescimento de 15,5% dos registros de tiroteios em relação ao mesmo período no ano passado.

De acordo com o relatório, há ainda um crescimento da participação da polícia nos confrontos armados. Isso porque, dos 916 tiroteios, 349 aconteceram durante ações policiais. Ou seja, de todos os registros, em 38% deles houve a ação de agentes das forças de segurança. No segundo semestre de 2023 e no primeiro do mesmo ano, o número percentual foi de 37% e 36%, respectivamente.

Há também um aumento na letalidade geral nos registros de tiroteios na região. Ao todo, 860 pessoas foram baleadas entre janeiro e junho deste an, sendo 682 mortas e 178 feridas. O número de mortos é 14% maior, e o de feridos, 10,5% maior que o acumulado no mesmo período de 2023, quando 758 pessoas foram baleadas, das quais 597 morreram e 161 ficaram feridas.

Entre os municípios que fazem parte da região metropolitana, Salvador foi o mais impactado pela violência armada, concentrando 76% dos tiroteios, 72% dos mortos e 81% dos feridos mapeados em 2024. A capital acumulou 699 tiroteios, 491 mortos e 144 feridos no período.