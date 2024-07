ROTINA DE MEDO

'Virou um inferno': tiroteios entre BDM e CV no Curuzu não param há quatro dias

Bairro registrou rajadas de tiros, localização de granada e ataques nas quatro últimas madrugadas

Wendel de Novais

Publicado em 16 de julho de 2024 às 12:00

Cápsula de bala após confronto entre facções Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A granada em um posto de saúde e o tiroteio denunciados por moradores do Curuzu na madrugada desta terça-feira (16) são parte de uma rotina violenta que acomete o bairro. Os registros, gerados por uma disputa entre as facções do Bonde do Maluco (BDM) e do Comando Vermelho (CV), começaram há uma semana. Nos últimos quatro dias, porém, chegaram ao auge. Durante todas as madrugadas, a guerra acontece.

"Entre 1h e 3h, o pau quebra. A gente só abaixa dentro de casa, outros ainda tentam gravar e divulgar pra ver se para. Faz quatro dias que todas as madrugadas são assim. Eles chegam, cada um do seu lado, e começam a atirar para todo o lado. Ontem, a granada já era um aviso", fala um morador, que prefere não se identificar.

Apesar do tiroteio ter acontecido na madrugada, antes disso, às 18h de segunda-feira (15), uma granada foi encontrada nas imediações do posto de saúde da Rua Direta do Curuzu. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o registro e informou que o Bope foi acionado, retirando a granada do local ainda na noite de ontem.

Pichação do CV em fachada de casa no Curuzu Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Além do estado de terror e medo, moradores registram outros prejuízos, como relata uma outra moradora, que não se identifica por medo. Segundo ela, paredes das casas estão cravejadas de bala, janelas estão quebradas, carros foram danificados e até o serviço de internet apresenta problemas por conta do confronto entre as facções.

"Estou sem internet tem quatro dias já. Eles chegam, atiram nos postes e arrancam os cabos. O pessoal da empresa vem tentar resolver, mas foi muito dano causado. Além disso, as casas da gente estão destruídas e os carros nas ruas também não são poupados", reclama.