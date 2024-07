PERTO DE PERNAMBUÉS

Após tiroteio, ônibus seguem sem circular no Alto do Cruzeiro

A região do Alto do Cruzeiro, nas proximidades de Pernambués, em Salvador, segue sem atendimento dos ônibus municipais na manhã desta terça-feira (16). O serviço foi suspenso há um dia, devido a um tiroteio em que dois homens morreram no bairro.