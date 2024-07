VIOLÊNCIA

Suspeito de roubar ônibus no Lobato é morto pela polícia

Um suspeito de roubo a ônibus foi morto pela polícia na manhã desta sexta-feira (12), em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado depois de roubar um coletivo com comparsas no bairro do Lobato. Alisson Souza de Jesus, de 23 anos, reagiu à abordagem e trocou tiros com a equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (Derrc), segundo a Polícia Civil.