Danos após rompimento de barragem em São Desidério são investigados pelo FPI-BA

Uma investigação dos danos após o rompimento de uma barragem no município de São Desidério na Bahia é lançada pela Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco (FPI-BA). O abastecimento de água na região afetada foi suspenso.

Após denúncias e solicitação do promotor regional Ambiental de Barreiras, Eduardo Bittencourt, a equipe de Barragens se deslocou de Ibotirama, onde acontece a 49ª etapa da FPI, para investigar os danos relatados pelos moradores, em decorrência de um incidente nas obras da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santa Luzia, localizada no Rio Grande.

A equipe foi acompanhada por técnicos do Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia (Consid) e por moradores, e será emitido um laudo da vistoria com o levantamento total dos danos causados.. Até o momento, as obras foram embargadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).