PIPOCA DO CAMPEÃO

Davi brinca sobre futuro como cantor e se joga nos braços do povo em Cajazeiras

Campeão do BBB 24 foi recepcionado por multidão durante retorno a Cajazeiras

Larissa Almeida

Publicado em 21 de abril de 2024 às 21:42

Após 100 dias confinado na casa do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), o baiano Davi Brito saiu como campeão do reality na última terça-feira (16) e, desde então, tem descoberto um novo mundo onde se tornou ídolo. Neste domingo (21), ele retornou a Cajazeiras, seu bairro de origem e vivência, pela primeira vez desde que se tornou o mais novo milionário do Brasil e foi recebido por uma multidão. Em cima de um trio elétrico, logo tratou de puxar o hit ‘Calma, Calabreso’, fruto de uma frase dita por ele durante uma discussão no programa com o ex-participante Lucas Buda e o funkeiro MC Bin, que viralizou na internet. Diante da recepção e sucesso, Davi brincou com um possível futuro como músico em entrevista ao CORREIO.

“Minha relação com essa música está muito boa. Não sei se vou virar cantor. ‘Bora’ ver. É uma possibilidade. [Desde que saí] já conversei com vários cantores, como Nadson O Ferinha, Leo Santana e Silvano Salles. Hoje, vou curtir a noite toda. Vou cantar, pular e brincar”, declarou, animado.

Não demorou para que ele cumprisse com o que disse. Depois de atender a imprensa no trio, Davi começou a cantar músicas de ‘sofrência’ e arrocha, ritmos que sempre demonstrou gostar no BBB. Canções como ‘Cadê Seu Namorado Moça?’ e ‘Meu Bem Querer’ foram entoadas pelo campeão, que dançou enquanto puxava sua própria pipoca particular. Ao lado da banda Kart Love, ele também embalou o público, que mesmo debaixo de chuva não arredou o pé da Arena Pronaica, em Cajazeiras X.

Davi também se jogou nos braços do povo. Sobre o ombro de seguranças e apoiadores, ele foi conduzido para a plateia e parou para atender os fãs durante 15 minutos. Uma das fãs felizardas foi a administradora Fabiana Borges, de 34 anos. Integrante da torcida organizada ‘Torcida Trator’, que apoiou Davi durante o reality, ela comemorou o abraço e a foto que conseguiu ao lado do ídolo. “Foi emocionante, eu não esperava conseguir isso. A chuva atrapalhou a foto, foi uma agonia, mas foi emoção pura. Votei muito para ele ganhar, teve noites que nem dormi. Estou feliz porque ele ganhou para representar Salvador e Cajazeiras”, celebrou.

Antes da chegada do campeão, o local da festa recebeu a dupla Vitor e Diogo. Ainda nesta noite de domingo (18), se apresentam Silvano Salles e a banda La Fúria. As atrações se apresentam no trio, que foi iniciativa da Prefeitura de Salvador. Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), ressaltou que a ação é uma forma de homenagear os méritos de Davi.

“Depois de tudo que passou, ele merecia essa homenagem. Estamos com todos os órgãos da Prefeitura apoiando para que tudo corra bem aqui em Cajazeiras, esse bairro muito especial da cidade de Salvador. [...] É um momento especial que combina muito com o momento da cidade. Davi tem uma representatividade muito grande da força soteropolitana, do nosso jogo de cintura e da nossa matriz africana. Estamos muito felizes”, disse.