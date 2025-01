HIT DO TIGRINHO

De família cristã, baiano que viralizou com proibidão 'calma, vida' celebra: 'Foi coisa de Deus'

Resenha do Arrocha, composição de J. Eskine, está entre as 10 músicas mais ouvidas do Brasil

Quem dedica algum tempo da vida para rolar o feed do TikTok, muito provavelmente já se deparou com algum trecho da música Resenha do Arrocha embalando memes ou vídeos de dança. A música, mistura de pagode proibidão e arrocha, viralizou nas redes sociais e atingiu o primeiro lugar no top de canções virais do Spotify. O que pouca gente sabe é que J. Eskine, baiano dono do hit, é de família cristã. Ele começou no mundo da música tocando o violão do tio, que se apresenta na igreja.