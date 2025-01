ACIMA DE R$ 5 MILHÕES

De Lamborghini a Ferrari: conheça os carros mais caros que circulam na Bahia

IPVA dos veículos superam R$ 100 mil

Esther Morais

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 10:25

Lamborghini Aventador tem o maior IPVA da Bahia Crédito: Shutterstock

O carro dos sonhos é uma realização, mas pode custar - e muito - caro. Na lista dos veículos luxuosos que circulam pela Bahia, os valores de compra chegam a R$ 6 milhões, fora os impostos, que passam de R$ 100 mil.

Quem lidera lista é uma Lamborghini Aventador SVJ R, cujo valor venal é de R$ 6.858.019,00 e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), R$ 171.450,47. O automóvel está registrado em Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Em seguida aparece uma Ferrari Purosangue, em Barreiras, no Extremo-Oeste. O custo é de R$ 6.655.513,00 e o IPVA, R$166.387,83.

Ferrari Purosangue Crédito: Shutterstock

Uma Lamborghini Huracán TE que circula em Macaúbas, no Centro-Sul, vale R$ 4.079.130,00 e o dono deve pagar R$ 101.978,25 ao estado.

Lamborghini Huracán TE Crédito: Shutterstock

Outras duas Ferrari, sendo uma F8 SPIDER, em Salvador, e F8 TRIBUTO, em Seabra, no Centro-Sul, valem R$ 4.023.822,00 e R$ 4.013.613,00, respectivamente. Os impostos cobrados são de R$ 100.595,55 e R$ 100.340,32.

As informações foram obtidas a partir de cruzamentos entre dados da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Donos de veículos já podem pagar IPVA 2025

Proprietários de veículos já podem pagar o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e têm até 7 de fevereiro para aproveitar a oferta de desconto de 15% da tarifa. Neste caso, o abatimento deve ser feito em uma única parcela e há opção de pagamento em pix.

Para isso, basta acessar a página ba.gov.br, entrar com usuário e senha, e escolher o serviço: "Pagar Licenciamento Cota Única". Depois é só colocar o número do Renavam do veículo e gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que já vem com o código de barras e o QR Code. Outra opção é quitar o imposto pelos canais das instituições parceiras da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA): o Banco do Brasil, o Bradesco e o Bancoob.

Há também a opção de pagar com 8% de desconto, com datas que variam de acordo com o final de placa do veículo e devem ser consultadas no calendário de pagamento do IPVA (confira abaixo).

Mais uma possibilidade é pagar o imposto em cinco parcelas mensais, sem o desconto. Para isso, o proprietário de veículo deve seguir as datas descritas no calendário de pagamento do IPVA 2025. Os primeiros pagamentos parcelados começam em março. Para parcelar, é preciso que o valor devido seja de, no mínimo, R$ 120,00.