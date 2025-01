CONFIRA CALENDÁRIO

Donos de veículos já podem pagar IPVA 2025 com 15% de desconto

Abatimento deve ser feito até 7 de fevereiro

Esther Morais

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 07:19

IPVA 2025 já tem calendário oficial Crédito: Shutterstock

Proprietários de veículos já podem pagar o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e têm até 7 de fevereiro para aproveitar a oferta de desconto de 15% da tarifa. Neste caso, o abatimento deve ser feito em uma única parcela e há opção de pagamento em pix.

Para isso, basta acessar a página ba.gov.br, entrar com usuário e senha, e escolher o serviço: "Pagar Licenciamento Cota Única". Depois é só colocar o número do Renavam do veículo e gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que já vem com o código de barras e o QR Code. Outra opção é quitar o imposto pelos canais das instituições parceiras da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA): o Banco do Brasil, o Bradesco e o Bancoob.

Há também a opção de pagar com 8% de desconto, com datas que variam de acordo com o final de placa do veículo e devem ser consultadas no calendário de pagamento do IPVA (confira abaixo).

Mais uma possibilidade é pagar o imposto em cinco parcelas mensais, sem o desconto. Para isso, o proprietário de veículo deve seguir as datas descritas no calendário de pagamento do IPVA 2025. Os primeiros pagamentos parcelados começam em março. Para parcelar, é preciso que o valor devido seja de, no mínimo, R$ 120,00.

Os débitos referentes à taxa de licenciamento e às multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da quinta parcela. O proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter direito ao parcelamento em cinco vezes e deverá pagar o valor total devido na data da última parcela.

Confira a tabela de pagamento completa

Tabela de pagamento está disponível desde o final de 2024 Crédito: Divulgação / Sefaz

Reunindo IPVA em cota única, taxa de licenciamento e eventuais multas, o licenciamento integrado pode ser realizado de forma 100% digital pela plataforma ba.gov.br.

Licenciamento completo do veículo engloba outros itens

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba), o contribuinte deve estar atento pois o licenciamento completo do veículo engloba outros itens além do IPVA, ou seja, para o automóvel estar regularizado é necessário quitar também débitos do licenciamento anual e multas, se houver. O prazo para ficar em dia com a documentação do veículo termina na data do vencimento da quinta parcela do imposto.