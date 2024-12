IMPOSTO

Confira o calendário de pagamento do IPVA 2025

Motoristas poderão pagar imposto em cota única ou parcelar em até cinco vezes

Maysa Polcri

Publicado em 27 de dezembro de 2024 às 05:00

Engarrafamento BR-324 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA) divulgou o calendário de pagamentos do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025. Dentre as opções está o desconto especial de 15% para quem pagar em cota única e antecipado, até 7 de fevereiro. Mais de 317 mil veículos estão inadimplentes na Bahia.

Outra opção é quitar o tributo com 8% de desconto (a partir de março), sem desconto (depois de julho), ou parcelar em cinco vezes. Nestes três casos as datas de pagamento variam conforme o número final da placa do veículo.

Para parcelar, é preciso que o valor devido seja no mínimo R$ 120. Os débitos referentes à taxa de licenciamento e às multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da quinta parcela. O proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter direito ao parcelamento em cinco vezes.

IPVA 2025 já tem calendário oficial Crédito: Divulgação / Sefaz

O não pagamento do IPVA implica na impossibilidade de renovação do licenciamento do veículo. Conduzir um veículo não licenciado é considerado infração gravíssima, rende multa de R$ 293,70 e o automóvel pode ser apreendido, em caso de blitz.