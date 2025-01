LAVAGEM

De lei! Prato de feijão é vendido de R$ 25 até R$ 80 no Bonfim

Quem conclui a caminhada repõe as energias com o feijão

Depois dos 8 km de caminhada na Lavagem do Bonfim, nesta manhã de quinta-feira (16), muitos fiéis optam por um bom prato de feijão para repor as energias.

No local, a reportagem encontrou preços variados: no entorno da Colina Sagrada, o prato sai até por R$ 80, mas em outros pontos mais afastados dá para achar por R$ 25.

Desde cedo, milhares de pessoas se reúnem em frente à Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, para chegar até a Igreja do Bonfim. Apesar do dia nublado, há expectativa de que um número recorde de fiéis participem da festa e as ruas já estão cheias.

A previsão é que, após percorridos os 7 km, o Padre Edson Menezes, da Basílica do Senhor do Bonfim, fará um discurso e dará a benção aos fiéis presentes no festejo. Mas, desde 7h da manhã há fiéis fazendo suas rezas e amarrando as fitinhas do Bonfim.