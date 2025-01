AMARGOU

De R$ 9,50 a R$ 30: preço do café triplica a depender do local de compra em Salvador

Produto gourmet, por sua vez, pode chegar a mais de R$ 50

Millena Marques

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 05:00

Levantamento foi feito no aplicativo Preço da Hora Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apaixonado por café, o estagiário projetista Neilton Filho, 24 anos, geralmente toma a bebida três vezes ao dia. Ele e a mãe deixaram há pouco tempo o consumo de café em pó pelo grão. Foi nessa troca que descobriram – sem querer – uma nova forma de economizar com o produto. Nos mercados, o preço varia entre R$ 9,50 e R$ 30, com opções gourmet que podem ultrapassar R$ 50.

“Percebi que aumentou bastante o valor do café ao longo desses meses, mas aqui em casa a gente ama café. Uma das coisas que a gente fez foi optar pelo café em grão, que conseguimos com mais facilidade pela internet”, disse Neilton. Dessa forma, ele garante três quilos que duram até dois meses. Com o café em pó, até cinco pacotes de 500g eram necessários para fechar o mês.

No levantamento feito pelo CORREIO no aplicativo Preço da Hora, plataforma do governo estadual, os preços do café de 500g (em pó e moído) variavam de R$ 9,50 a R$ 30. O mais barato era o Café de Cevada Superbom, vendido no estabelecimento Saúde Total, no bairro da Liberdade. O mais caro era o Café Torrado e Moído da Pilão, vendido na Kalunga do Caminho das Árvores.

A publicitária Larissa Assis, 28 anos, toma duas xícaras de café especial diariamente, uma de manhã e outra no meio da tarde. Quando não consome a bebida, a cabeça chega a doer. Por isso, não renuncia ao café, o que faz é reduzir a quantidade de pacotes. “Pode estar mais caro, eu vou comprar, independente... Talvez eu não compre dois, como normalmente compro, mas compro pelo menos um especial e demoro para tomar”, disse.