Defesa Civil alerta para riscos de chuvas intensas na Bahia; veja cidades afetadas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (29), um alerta para chuvas acumuladas com risco de perigo potencial para alguns municípios do Centro Sul, Vale São-Franciscano e Extremo Oeste baiano até esta quarta-feira (30).



Segundo o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), a previsão indica uma precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h), com ameaças de corte de energia elétrica, queda de galhos e alagamentos.