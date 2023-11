Defesa Civil de Salvador está definindo protocolos para enfrentar calor

A Defesa Civil está em contato com outras cidades que passaram por ondas de calor recentemente para definir protocolos para a capital baiana. Segundo o prefeito Bruno Reis, são medidas preventivas para que a cidade esteja preparada caso tenha que enfrentar temperaturas acima da média.



"Estamos nos antecipando. Já temos uma Defesa Civil conectada, definindo protocolos, ouvindo e vendo o que aconteceu em outras cidades do mundo, do Brasil. Estamos saindo na frente", disse.