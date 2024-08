PASSIONAL

Delegada de Santo Antônio de Jesus é encontra morta em um carro e companheiro é preso

Ele foi autuado em flagrante por feminicídio

Da Redação

Publicado em 11 de agosto de 2024 às 10:26

Feminicídio: corpo de delegada é e contrado em carro e companheiro é preso Crédito: Ascom/PC

O corpo da delegada Patrícia Neves Jackes Aires foi encontrado no banco do carona de um veículo, em uma área de mata, na manhã deste domingo (11), na cidade de São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador (RMS). A Polícia Civil autuou em flagrante o companheiro dela, por crime de feminicídio.

De acordo com a Polícia Civil, o homem é o principal suspeito do crime, "cujas investigações encontram-se nas fases preliminares, com perícias em curso, análises de imagens de câmeras de vigilância e outras diligências investigativas". "Ainda não existem elementos que confirmem a informação acerca de um suposto sequestro que desencadeou na morte da delegada", diz nota da PC, em relação ao surgimento da verão nas primeiras horas do dia.

A Polícia Civil da Bahia disse que lamenta "profundamente a morte da servidora, que estava lotada no plantão da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, e informa que está empenhada com todos os seus departamentos para esclarecer plenamente as circunstâncias do caso e realizar todas as providências de polícia judiciária cabíveis".