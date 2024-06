'IMPRÓPRIO PARA CONSUMO'

Delicatessen de Salvador terá que pagar indenização após vender doce com metal no recheio

Uma delicatessen de Salvador terá que pagar indenização de R$10.000,00 para duas clientes após vender doce de damasco com uma ‘porca’ de parafuso no recheio. O caso aconteceu em 2017, mas a condenação foi assinada nesta terça-feira (25) e publicada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) nesta quinta-feira (27).

Segundo a sentença, a segunda autora descobriu a ‘porca’ após ingerir parte do doce de damasco. Um relatório técnico foi expedido pela Vigilância Sanitária em 15 de dezembro de 2017 onde foram expostas as condições estruturais da delicatessen.

Um laudo pericial feito pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirma que o alimento era impróprio para consumo e que a ‘porca’ estava no doce. A sentença também relata que um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) assim que o fato foi constatado.

"Destaco, de logo, que em que pese a parte Acionada, ora Segunda Apelante, tenha alegado em sua defesa ser impossível haver a presença de porca de parafuso no doce comercializado em razão da máquina utilizada para tanto não possuir engrenagens, depreende-se do Relatório Técnico expedido pela Vigilância Sanitária que o estabelecimento réu estava muito longe do padrão de qualidade esperado, sendo bastante grave a condição de higiene encontrada no local", diz outro trecho da decisão.