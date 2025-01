BAHIA

Delivery: compras no Assaí agora podem ser feitas pelo Ifood

Novidade é para lojas de Salvador e Feira de Santana

Esther Morais

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 11:35

Assaí Atacadista está com 320 vagas abertas em Salvador Crédito: Divulgação

Já é possível fazer compras no supermercado pela internet e receber tudo em casa. Agora os moradores de oito bairros em Salvador e quatro, em Feira de Santana, no interior da Bahia, podem realizar compras pelo Ifood por meio das unidades virtuais do Assaí. >

O serviço faz parte de uma parceria nacional entre o atacadista e a empresa de tecnologia. As lojas disponíveis no aplicativo são da Vasco da Gama, Paralela, Rótula e Feira de Santana Tomba. Por enquanto a entrega inclui clientes que moram nas seguintes localidades: Federação, Garcia, Acupe de Brotas, Imbuí, Boca do Rio, Cabula, Pernambués e Vila Laura, em Salvador, e Jomafa, 35BI, Brasília e Feira VII, em Feira de Santana. >

A operação na Bahia faz parte de uma expansão que triplica o número de lojas disponíveis do Assaí no iFood. Ao todo, 46 unidades da rede em cidades como Salvador, Feira de Santana, São Paulo, Rio de Janeiro, João Pessoa, Recife, Brasília, Fortaleza, entre outras, passaram a oferecer o serviço. >

"Buscamos facilitar o dia a dia de nossos clientes, oferecendo mais uma opção de compra no ambiente digital, sem abrir mão do nosso compromisso com preços acessíveis", afirma Fábio Santos, Diretor Regional do Assaí. "Sabemos que muitos deles têm preferências distintas: uns preferem o atendimento presencial, enquanto outros valorizam a praticidade do delivery. Com o iFood, conseguimos atender melhor todos esses perfis." >

A parceria entre o Assaí e o iFood começou em 2024 em caráter piloto, com apenas 15 lojas, e foi ampliada devido ao sucesso da iniciativa. O objetivo é atender diferentes perfis de clientes, oferecendo a conveniência do delivery com os preços competitivos que são a marca registrada do Assaí. >

A previsão é que a operação chegue a mais 10 lojas até o final do primeiro trimestre deste ano e continue a crescer gradualmente, com a ampliação do serviço para mais estados, conforme avaliação da demanda de cada praça. >

Confira os horários de funcionamento

Assaí Vasco da Gama >

Endereço: 7h às 22h (segunda a sábado e feriados); 7h às 20h (domingo) >

Horário de Funcionamento: Avenida Vasco da Gama 4049 - Salvador Bahia - 40230-731 >

Assaí Paralela >

Endereço: Avenida Governador Luis Viana Filho, 3056, Loja Trecho A Imbuí - Salvador Bahia - 41720-200 >

Horário de Funcionamento: 7h às 22h (segunda a sábado e feriados); 7h às 20h (domingo) >

Assaí Rótula >

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães 1400 - Salvador Bahia - 40260-700 >

Horário de Funcionamento: 7h às 22h (segunda a sábado e feriados); 7h às 20h (domingo) >

Assaí Feira de Santana Tomba >

Endereço: 7h às 22h (segunda a sábado e feriados); 8h às 18h (domingo) >