Demolição do Mcdonald's do Rio Vermelho deixa memórias pelo bairro

O término da obra está previsto para fevereiro de 2025



Publicado em 12 de setembro de 2024 às 07:00

Crédito: Mariana Rios/CORREIO

No bairro do Rio Vermelho, na rua Oswaldo Cruz, moradores e transeuntes se surpreenderam: o Mcdonald's do local não estava lá. O restaurante, que estava fechado desde o último dia 2, foi demolido nesta quarta-feira (11) para iniciar uma readequação do espaço, que vai contar com uma nova unidade do fast-food e um supermercado RedeMix. Os escombros do imóvel mudaram a paisagem da rua, mas os moradores relembram memórias vividas na loja.

Os dois empreendimentos vão abrir lado a lado, dividindo o estacionamento do terreno. Representante da rede de fast-food na América Latina, a Arcos Dourados afirmou que ainda não vai divulgar a data de abertura do novo restaurante. Em nota, a empresa informou que o Mcdonald's do Rio Vermelho "está em reforma desde o início de setembro e retornará suas atividades ainda mais digital". Segundo trabalhadores do local, o término da obra está previsto para fevereiro de 2025.

A loja do Rio Vermelho foi inaugurada em 1989 e foi a primeira da região Norte-Nordeste. Presente no bairro boêmio há 35 anos, o endereço do fast food foi ponto de encontro da larica na madrugada e de histórias memoráveis para habitantes da região. Claudio Simões, cliente assíduo do local, revela que esteve na abertura e no fechamento do restaurante. “Foi o primeiro Mc que eu fui na vida. Quando inaugurou, em 89, eu morava no Rio Vermelho e nunca tinha ido em um Mc, mas ouvia amigos que já conheciam falarem sobre. Quando fui conhecer, tava muito cheio, distribuindo o sanduíche de graça”, relembra. Na estreia da unidade, em 25 de junho de 1989, o estabelecimento distribuiu Big Macs gratuitamente.

Publicação de Claudio para o McDonald's do Rio Vermelho

Em meio às histórias, Claudio relembra inclusive o aniversário de um amigo: “Eu tenho um amigo meu que, sabendo que a unidade ia fechar, quis fazer o aniversário dele esse ano lá. O salão de festa estava fechado, mas a gente conseguiu conversar com o gerente, e ele abriu só pra gente cantar parabéns”.

Ex-moradora do RV, Lícia Oliveira, de 54 anos, conta que o restaurante foi motivo de aproximação entre ela e o caçula Pedro. "Eu tenho um irmão 20 anos mais novo do que eu por parte de pai e sempre tivemos pouca convivência. O primeiro aniversário dele em que fui convidada e decidi ir foi na área de eventos do McDonald's do Rio Vermelho. Eu me lembro [de] estar bem apreensiva sobre conhecer os familiares dele, lembro da lanchonete muito cheia, da festinha muito animada e eu nervosa sem conseguir comer nenhum big Mac que eu amo", revelou.

Mestre em História pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Gabriela Lavinsky diz que, durante a faculdade, a loja uniu o seu grupo de amigos. "Eu fazia esse trio com Lara e Caio. Eles moravam em Amaralina e esse Mc era o melhor porque ficava aberto até tarde. Virou meio que programação nossa, da gente mesmo. Eu ia pra a casa deles e sempre que alguém queria comer a gente se olhava de forma sugestiva e alguém dizia 'você sabe o que eu quero'", conta.

A professora de inglês Lara Silva complementa a amiga afirmando que o Mcdonald's virou o "Café de Friends" do grupo. "Quando estamos juntos, tentamos encaixar um Mc pelos velhos tempos", diz.

O motorista Hugo Moreira, de 30 anos, afirma que já reatou briga de infância no Mcdonald's do Rio Vermelho. "Tinha uns 16 anos e era normal ir no Mc pegar um sanduíche ou um McFlurry. Eu tinha um amigo de infância que a amizade acabou por algum motivo besta de criança. Anos depois eu fui no Mc e reencontrei ele. Só cheguei e perguntei se ele queria conversar e ele aceitou. Não voltamos a ser amigos, mas foi muito bom reencontra-lo", relata.

RedeMix

Projeção das novas unidades do RedeMix e do Mcdonald's

Além do Mcdonald's, o terreno terá uma nova loja da rede de supermercados RedeMix. A companhia informou que a inauguração do local está prevista para ocorrer em abril de 2025. O novo estabelecimento vai gerar 140 empregos diretos e 40 indiretos. Com um investimento de R$ 20 milhões, a unidade ocupará um espaço de 2.300 metros quadrados de área construída, com 900 metros quadrados de área de venda.